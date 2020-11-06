Курс доллара: что будет с рублем после выборов в США 

Эксперт Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов заявил, что курс доллара к рублю останется нестабильным даже после выборов президента США. Об этом сообщает «Прайм».

По мнению Абрамова, если победу одержит действующий президент Дональд Трамп , рубль сразу же столкнется с «турбулентностью». В случае прихода к власти демократа Джо Байдена это произойдет немного позже.

Эксперт предположил, что в ближайшее время в мире может появиться несколько зон влияния с разными валютами, а доллар перестанет быть главной валютой мира. Абрамов считает, что модель экономики развитых стран исчерпала себя, а деньги лишились «кредитной силы».

По его словам, мир ожидает появления новой глобальной модели, которая может быть китайской, индийской или российской.

Профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Латкин считает, что победа Байдена заметно обвалит рубль, а победа Трампа принесет российской валюте «стабильные колебания».

Латкин назвал Трампа лучшим вариантом для России, так как он не поддерживает жесткие санкции. По мнению эксперта, результатов выборов придется ждать еще неделю, в это время серьезных изменений на валютном рынке не будет.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 5 ноября курс доллара рухнул на 2,48 рубля, до 76,87 рубля. Евро потерял 1,99 рубля и стоил 90,90 рубля.