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Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян 

Российская Газета 1 час назад
Дальнейшая корректировка шкалы НДФЛ и налога на прибыль в России сейчас не рассматривается, сообщили в Минфине в ответ на предложение экспертов ВШЭ повысить налог на неинвестируемые высокие личные доходы граждан.

"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются", — приводит ТАСС заявление Минфина.

Ранее эксперты Высшей школы экономики в заключении на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. предложили повысить налоги на высокие доходы богатых россиян, а также на свободные средства корпораций, если эти средства не инвестируются в экономику.
Россиянам грозит повышение главного налога
По мнению экономистов, стоит установить подоходный налог в 20-24 процента для доходов физических лиц выше 12 и 24 миллионов рублей в год соответственно. Также предлагается ввести ставки налога на прибыль в 24 и 30 процентов.
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Комментарии 4
Экономика , Видео , Личный счет , ВШЭ , Минфин , ИТАР-ТАСС
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