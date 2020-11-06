"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются", — приводит ТАСС заявление Минфина.