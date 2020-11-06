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Российским регионам напророчили долговую петлю 

Прайм 6 часов назад
Российским регионам напророчили долговую петлю
Фото: © fotolia.com/ sergeybulatov
Субъектам РФ напророчили "долговую петлю" из-за ситуации с пандемией коронавируса, выхванного этим кризиса и ухудшения их экономического положения в стране, пишут "Ведомости".
По данным издания, в текущем 2020 году федеральный бюджет России принял на себя значительную часть удара, который нанесла стране пандемия коронавируса и последовавшего экономического кризиса.
Трансферты из федерального бюджета регионам всех видов за восемь месяцев пандемии выросли на 782 миллиарда рублей по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Рост составил 58%.
При этом на следующий 2021 год поддержка от федерального центра будет меньше.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя в правительстве поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, отметил, что в 2021 году на поддержку субъектов направят 130 миллиардов рублей. В изначальном проекте бюджете на следующий год было заложено еще меньше денег: всего 30 миллиардов рублей.
Недостающие финансы регионы будут искать на финансовых рынках, пишет газета.
В следующем году на латание дыр в бюджете и рефинансирование краткосрочного долга регионам будут нужны кредитные ресурсы. По предварительным оценкам — это 700-750 миллиардов рублей, прогнозирует аналитик Газпромбанка Евгений Хилинский. Он отметил, что из этих денег треть суммы можно будет добыть на рынке облигаций, но этот инструмент в основном доступен таким финансово благополучным регионам, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Другие субъекты либо не имеют подобной практики и кредитных рейтингов, либо слишком малы для рынка. Они пойдут за кредитами в банки, что в свою очередь только ухудшит их положение, считает директор региональной программы независимого Института социальной политики Наталья Зубаревич.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Наталья Зубаревич , Газпромбанк , Ведомости
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