Российским регионам напророчили долговую петлю 

Субъектам РФ напророчили "долговую петлю" из-за ситуации с пандемией коронавируса, выхванного этим кризиса и ухудшения их экономического положения в стране, пишут " Ведомости ".

По данным издания, в текущем 2020 году федеральный бюджет России принял на себя значительную часть удара, который нанесла стране пандемия коронавируса и последовавшего экономического кризиса.

Трансферты из федерального бюджета регионам всех видов за восемь месяцев пандемии выросли на 782 миллиарда рублей по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Рост составил 58%.

При этом на следующий 2021 год поддержка от федерального центра будет меньше.

Министр финансов РФ Антон Силуанов , представляя в правительстве поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, отметил, что в 2021 году на поддержку субъектов направят 130 миллиардов рублей. В изначальном проекте бюджете на следующий год было заложено еще меньше денег: всего 30 миллиардов рублей.

Недостающие финансы регионы будут искать на финансовых рынках, пишет газета.

В следующем году на латание дыр в бюджете и рефинансирование краткосрочного долга регионам будут нужны кредитные ресурсы. По предварительным оценкам — это 700-750 миллиардов рублей, прогнозирует аналитик Газпромбанка Евгений Хилинский. Он отметил, что из этих денег треть суммы можно будет добыть на рынке облигаций, но этот инструмент в основном доступен таким финансово благополучным регионам, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург.