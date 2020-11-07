Ещё
Далее:
Читайте также:
Чувственная драма о любовном треугольнике
Чувственная драма о любовном треугольнике Новинка в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.56
$
77.59
92.06
91.70
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.00
92.83
Индексы и котировки Brent
39.73
+0.38 Золото
1952.40
+0.02 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1879
+0.0020
23.10
1.1859
03.11
26.10
12.10

Китай начал скупать нефть и газ 

Lenta.ru 47 минут назад
Китай начал скупать нефть и газ
Фото: РИА Новости
С января по октябрь 2020 года Китай увеличил импорт нефти на 10,6 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го, а импорт газа — на 4,7 процента. Такую статистику опубликовало таможенное управление КНР, передает РИА Новости.
Китай начал скупать нефть и газ на фоне резкого обрушения цен на энергоносители. В связи с этим он потратил только 150,17 миллиарда долларов, что на 24,5 процента, меньше чем год назад. Одновременно КНР купил на 8,6 процента меньше угля.
Ранее стало известно, что КНР может резко сократить импорт газа в ближайшие годы. Компания China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec) увеличила прежнюю оценку запасов месторождения Фулин до 792,6 миллиарда кубометров.
Россия является одним из главных поставщиков газа в Китай. Больше нее Пекин закупает только у Австралии, Малайзии и Индонезии. Во всех этих случаях речь идет только сжиженном природном газе (СПГ), в то время как Россия ведет и трубопроводные поставки по газопроводу «Сила Сибири».
С января по сентябрь этого года китайская экономика выросла на 0,7 процента. Международный валютный фонд (МВФ) отмечал, что Китай станет единственной из крупнейших экономик мира, которая покажет рост по итогам 2020 года.
Видео дня. Экономисты ВШЭ призвали повысить налоги на доходы состоятельных россиян
Последние новости
Умер сатирик Михаил Жванецкий Умер сатирик Михаил Жванецкий Российский врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса Российский врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса ВОЗ призвала начать готовиться к новой пандемии ВОЗ призвала начать готовиться к новой пандемии
Комментарии 3
Экономика , Международный валютный фонд , Федеральная таможенная служба , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть