Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.64
$
77.59
92.14
91.70
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.64
88.70
Индексы и котировки Brent
39.73
+0.38 Золото
1952.40
+0.02 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1879
+0.0020
23.10
1.1859
03.11
26.10
12.10

Ливия сдержала угрозу по ценам на нефть 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Добыча нефти в Ливии выросла до миллиона баррелей в сутки, таким образом власти республики сдержали данное ранее обещание. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC), передает РИА Новости.
При этом компания указала, что сталкивается с финансовыми трудностями, которые привели к долгам перед компаниями сектора и задержкам заработной платы в сервисных компаниях.
Резкое увеличение добычи в Ливии считалось одной из главных угроз для цен на нефть, которые и без того идут вниз в связи с ухудшением ситуации с пандемией. Введенные в ряде стран новые ограничительные меры усилили опасения по спросу, так что курс марки Brent вновь опустился ниже 40 долларов за баррель.
В сообщении NOC не исключается, что из-за внешнего давления страна может не удержать достигнутый уровень добычи или и вовсе приостановить ее, что приведет к ухудшению ситуации в национальной экономике.
Ливия возобновила добычу и экспорт нефти во второй половине сентября, после соответствующего заявления командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Страны ОПЕК+ с мая исполняют сделку по сокращению добычи нефти, чтобы поддержать стоимость сырья и не допустить переполнения хранилищ. В первые три месяца ограничения составляли 9,7 миллиона баррелей в сутки, а с августа и по настоящее время — 7,7 миллиона. Возвращение на рынок Ливии серьезно изменило ситуацию.
С января 2021 года ограничения хотели снизить до 5,8 миллион баррелей в сутки, но вторая волна коронавируса может заставить членов организации пересмотреть планы. Такую возможность уже обсудили в России.
Видео дня. Ефремова этапировали в колонию
Последние новости
В России выявили 20,3 тысячи новых случаев коронавируса В России выявили 20,3 тысячи новых случаев коронавируса Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой Умер сатирик Михаил Жванецкий Умер сатирик Михаил Жванецкий
Комментарии
Экономика , Видео , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть