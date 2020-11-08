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В Раде оценили вероятность дефолта на Украине 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Оценена вероятность дефолта на Украине
Фото: ТАСС
Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что дефицит бюджета в проекте на 2021 год нужно сократить до 4,9%, но при этом дефолта в стране не случится. Как стало известно, проект бюджета на следующий год предполагает дефицит на уровне 270 млрд гривен (почти $9,5 млрд), что составляет 6% ВВП.

"Я считаю, что дефицит необходимо сократить. Я подал соответствующую правку в проект бюджета до 4,9% хотя бы", — сказал Гетманцев.

Журналист задал парламентарию вопрос, выдержит ли страна без денег МВФ. Гетманцев ответил на это, что "дефолта не будет". Он также выразил уверенность, что 2021 год Украина сможет "пройти".

"Нам будет очень-очень сложно, и я бы не рассматривал такие сценарии вообще (дефолт. — "Газета.Ru")", — отметил Гетманцев.

По его мнению, необходимо "полагаться на команду наших переговорщиков".
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Комментарии
Экономика , Даниил Гетманцев , Международный валютный фонд , Газета.Ru
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