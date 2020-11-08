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Раскрыта опасность Байдена для экономики России 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперты рассказали, что означает для России победа Джо Байдена на выборах президента США. По их мнению, "опасность Байдена" сильно преувеличена. Новые санкции могут последовать, если случится новый кризис в отношениях Москвы и Вашингтона. Однако они не будут страшны России. Об этом сообщает Forbes.

«У многих есть упрощенное восприятие того, что от личности президента многое зависит. Но в американской системе госуправления действует система сдержек и противовесов. Трамп, к примеру, также не уклонялся от введения санкций в отношении России», — считает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Он полагает, что в США осознали, что санкции все больше и больше вредят их собственным интересам.
Экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец считает, что геополитическая неопределенность может сохраниться до конца года. Одним из ближайших важнейших событий станет отчет разведуправления США о "потенциальном вмешательстве России" в выборы, который представят до 18 декабря.

«Вероятность мягких санкций мы оцениваем в 25%, умеренных — в 7%, жестких — в 2%», — написала Донец.

Партнер «Атона» Евгений Малыхин считает, что победа Байдена радикально не грозит России. По его мнению, новые санкции могут быть наложены на рублевый долг и госбанки. После этого у американцев не останется ничего, кроме отключения SWIFT. Но подобные меры к ядерной державе никто применять не будет.
Есть и позитивный момент: исчезнет напряженность вокруг «Северного потока-2».

«Байден будет гораздо более взвешенно подходить к отношениям с Германией и не будет с такой же яростью пытаться остановить «Северный поток-2», только потому что этого хочет Германия», — сказал Малыхин.

Что касается курса доллара, то рынки уже были готовы к победе Байдена, поэтому волатильности, способной повлиять на курс рубля, ждать не стоит. Так считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
"Будем противостоять России"
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты объяснили, почему российские либералы так «топят» за Джо Байдена.
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Экономика , Видео , Евгений Малыхин , Джозеф Байден , Александр Проклов , Иван Тимофеев
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