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Китай впервые с начала торговой войны поставит газ из США 

Прайм 2 часа назад
Китай пошел на мир с США
Фото: Reuters
Китай впервые с начала торговой войны с США подписал соглашение о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у американского экспортера, сообщило агентство Блумберг.

"Foran Energy Group заявила, что подписала рамочное соглашение с американским производителем Cheniere Energy о 26 поставках в период с 2021 по 2025 год", — пишет агентство.

Уточняется, что сделка была заключена во время ежегодной торговой конференции в Шанхае. Цены на поставки будут привязаны к эталону Henry Hub в США.
Агентство отмечает, что китайские компании прекратили подписывать долгосрочные контракты на поставку с экспортерами США после того, как Китай ввел пошлины на поставки в ответ на пошлины США на китайские товары, введенные в 2018 году.
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Поставки американского СПГ в Китай полностью прекратились в период с мая 2019 года по март этого года. С тех пор импорт возобновился, поскольку КНР планирует выполнить свои обязательства по первой фазе торгового соглашения, подписанного с США в январе.
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Экономика , Bloomberg
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