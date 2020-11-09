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Министр финансов Турции и зять Эрдогана уволился после рекордного падения лиры 

Lenta.ru 3 часа назад
Зять Эрдогана уволился после падения лиры
Фото: @beratalbayrak
Министр финансов Турции Берат Албайрак, приходящийся зятем президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, ушел в отставку после рекордного падения курса лиры, объяснив решение состоянием здоровья. Об этом он сообщил в Instagram.

«Я принял решение после пяти лет работы не продолжать деятельность в качестве министра в связи с причинами, связанными со здоровьем», — написал чиновник.

7 ноября Эрдоган уволил главу Центробанка Мурата Уйсала, назначив на его место бывшего главу стратегического и финансового управления администрации президента Наджи Агбала.
Кадровые перестановки происходят на фоне беспрецедентного снижения курса национальной валюты — лиры, продолжающегося третий месяц. Одной из причин обвала стали действия местного ЦБ, сохраняющего ключевую ставку на низком уровне, что отталкивает иностранных инвесторов.
Параллельно регулятор расходует накопленные золотовалютные резервы на поддержание курса лиры, что дополнительно стимулирует нерезидентов распродавать имеющиеся у них активы и избавляться от вырученной турецкой валюты.
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Комментарии
Экономика , Реджеп Эрдоган , Наджи Агбал , Берат Албайрак , Администрация Президента РФ , Центральный банк России
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