Зять Эрдогана уволился после падения лиры

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«Я принял решение после пяти лет работы не продолжать деятельность в качестве министра в связи с причинами, связанными со здоровьем», — написал чиновник.

Кадровые перестановки происходят на фоне беспрецедентного снижения курса национальной валюты — лиры, продолжающегося третий месяц. Одной из причин обвала стали действия местного ЦБ, сохраняющего ключевую ставку на низком уровне, что отталкивает иностранных инвесторов.

Параллельно регулятор расходует накопленные золотовалютные резервы на поддержание курса лиры, что дополнительно стимулирует нерезидентов распродавать имеющиеся у них активы и избавляться от вырученной турецкой валюты.