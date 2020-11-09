Победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к негативным последствиям для мирового рынка нефти.

Так считают источники в ОПЕК

По их мнению, после того как Джо Байден официально вступит в должность президента США, он может пересмотреть список санкционных мер ранее принятых в отношении Ирана, после чего тот сможет снова поставлять нефть на глобальный рынок.

Кроме того, из-за антироссийской позиции Джо Байдена, неоднократно называвшей Россию угрозой для США, она может выйти из сделки ОПЕК+, предусматривающей ограничения на добычу нефти. Все это в свою очередь приведет к росту ее предложения на мировом рынке и к последующему падению цен на «черное золото», пишет Прайм.

По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, если санкционный режим со стороны США в отношении Ирана будет смягчен, то, действительно, можно ожидать поступления иранской нефти на рынок. Однако это произойдет не ранее 2021 года, когда прогнозируется оживление глобальной экономики и спрос на нефть может увеличиться.

Что же касается дальнейшего участия России в сделке ОПЕК+, то не следует опасться ее выхода из нее под влиянием действий Джо Байдена.