Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Эксперт рассказал, сможет ли Джо Байден обрушить цены на нефть

РИА "ФедералПресс"
34 минуты назад
Победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к негативным последствиям для мирового рынка нефти.
Так считают источники в ОПЕК.
По их мнению, после того как Джо Байден официально вступит в должность президента США, он может пересмотреть список санкционных мер ранее принятых в отношении Ирана, после чего тот сможет снова поставлять нефть на глобальный рынок.
Кроме того, из-за антироссийской позиции Джо Байдена, неоднократно называвшей Россию угрозой для США, она может выйти из сделки ОПЕК+, предусматривающей ограничения на добычу нефти. Все это в свою очередь приведет к росту ее предложения на мировом рынке и к последующему падению цен на «черное золото», пишет Прайм.
По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, если санкционный режим со стороны США в отношении Ирана будет смягчен, то, действительно, можно ожидать поступления иранской нефти на рынок. Однако это произойдет не ранее 2021 года, когда прогнозируется оживление глобальной экономики и спрос на нефть может увеличиться.
Что же касается дальнейшего участия России в сделке ОПЕК+, то не следует опасться ее выхода из нее под влиянием действий Джо Байдена.
«Все отлично понимают, что дестабилизация рынка нефти может расшатать всю мировую экономическую систему», – сообщил Ярослав Кабаков.
Экономика,Видео,Ярослав Кабаков,Джозеф Байден,ОПЕК,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители