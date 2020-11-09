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Байден на посту президента США изменит подход к Китаю 

Прайм 2 часа назад
Байден изменит подход к Китаю
Фото: Reuters
Избранный президент США Джо Байден будет реализовывать новый подход к Китаю, который будет в большей степени полагаться на давление со стороны союзников США, санкции и прочие инструменты, призванные повлиять на поведение Пекина. Такого мнения придерживаются советники Байдена и эксперты по Китаю.
По их словам, Байден просигнализировал, что будет наращивать давление на Китай из-за нарушений в области прав человека, приостановит действие торгового соглашения "первой фазы", подписанного Дональдом Трампом, и задействует партнеров США, возможно, включая Тайвань, для сдерживания Китая в азиатском регионе, а также для ограничения государственной поддержки, выделяемой китайским технологическим компаниям.

"Байден и его люди говорят о двух вещах: во-первых, об обращении к союзникам, партнерам и другим демократическим странам. Во-вторых, о необходимости убедиться в том, что наша политика и стратегия основаны на общих ценностях", включая права человека, демократические принципы и рыночную экономику, заявил Дэниел Рассел, бывший дипломат, работавший в Азии при администрации Обамы-Байдена и теперь занимающий должность в Институте политики общества Азии (ASPI).

Трамп напрямую работал с председателем КНР Си Цзиньпином и высокопоставленными китайскими руководителями, стремясь заключить масштабное торговое соглашение, которое пока так и не было подписано. Байден будет использовать столь же жесткий подход, однако привлечение других сторон, вероятно, сделает его более предсказуемым, говорят аналитики.

"Ситуация с (американо-китайскими) отношениями (или их отсутствием) продолжит ухудшаться, — сказал Крис Крюгер, аналитик Cowen & Co. — Тем не менее, при Байдене этот процесс станет более прямолинейным".

Политика Трампа оказала "отрезвляющее действие" на руководство Китая, сделав невозможным возвращение к тем отношениям, которые были выстроены при администрации Обамы, отметил Ву.
Китай не прокомментировал победу Байдена на президентских выборах. Государственные китайские СМИ сообщили об этой новости, а также о нежелании Трампа принять результаты голосования.
В понедельник китайская газета Global Times предсказала, что США продолжат оказывать сильное давление на Китай, в том числе по вопросам соблюдения прав человека. В последнее время в качестве источников напряженности выступали обвинения Трампа в адрес Китая из-за коронавируса, и этот вопрос может быть решен посредством диалога, направленного на смещение акцентов с "яростной конфронтации на прагматичное сотрудничество", сообщили в Global Times.
Для этого есть две возможности. Трамп распорядился о выходе США из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения. В прошлую среду первое решение официально вступило в силу, и Байден тогда написал в Twitter, что "ровно через 77 дней администрация Байдена вновь присоединится к данному соглашению".
К тому моменту, как Байден вступит в должность президента в январе следующего года, уже будет понятно, насколько Китай придерживался своих обязательств в рамках "первой фазы" торговой сделки. За первые девять месяцев текущего года Китай приобрел американских товаров, предусмотренных условиями соглашения, на сумму в 58,8 млрд долларов США, что существенно ниже 108 млрд долларов, необходимых для выполнения целевого показателя за 2020 год.
— Авторы William Mauldin, James T. Areddy
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Экономика , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Дэниел Рассел , Дональд Трамп , ВОЗ , Администрация США
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