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Международные резервы России снизились из-за падения цены на золото 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Международные резервы России снизились из-за цены на золото
Фото: facebook.com/nalog.ru
Международные резервы России снизились на 0,6 миллиарда долларов в октябре. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.
После снижения объем международных резервов составил 582,845 миллиарда долларов. Доля золота в резервах сохранилась — составляет 23,8 процента. При этом цена монетарного золота снизилась на 460 миллионов долларов и составляет 138,7 миллиарда.
За второй месяц осени стоимость валютных резервов снизилась на 0,03 процента. Она составляет 444,2 миллиарда долларов, передает Интерфакс.
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Экономика , Центральный банк России , Интерфакс
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