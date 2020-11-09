Международные резервы России снизились из-за цены на золото

Международные резервы России снизились на 0,6 миллиарда долларов в октябре. Об этом свидетельствуют данные Центробанка

После снижения объем международных резервов составил 582,845 миллиарда долларов. Доля золота в резервах сохранилась — составляет 23,8 процента. При этом цена монетарного золота снизилась на 460 миллионов долларов и составляет 138,7 миллиарда.