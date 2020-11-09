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Россия увеличила продажу нефти и газа 

Lenta.ru 1 час назад
Россия увеличила продажу нефти и газа
Фото: РИА Новости
Экспорт нефти из России в сентябре в денежном выражении увеличился по сравнению с августом на 9,1 процента и упал в 1,8 раза по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Физический объем продаж вырос на 12 процента в месячном выражении и упал на 17 процентов в годовом (до 18,381 миллиона тонн). За январь-сентябрь экспорт нефти рухнул на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном выражении — на 40,3 процента.
Экспортная цена газа «Газпрома» в сентябре выросла на 32 процента, однако доходы компании за январь-сентябрь сократились в годовом выражении на 47,7 процента. В сентябре они увеличились на 23,7 процента по сравнению с августом (до 1,97 миллиарда долларов).
В сентябре президент страны Владимир Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости. Глава государства отметил, что углеводороды все еще остаются основным источником поступлений в бюджет. Однако в 2021 году доля доходов бюджета впервые в современной истории России упадет до трети, а доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70 процентов.
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Комментарии 1
Экономика , Владимир Путин , Газпром , Федеральная таможенная служба
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