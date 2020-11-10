Курс доллара: рубль поймал волну позитива 

По мнению Евстифеева, с российской валютой сейчас все в порядке: часть давивших на рубль геополитических угроз ушла. Рубль стал одним из лидеров по укреплению среди валют развивающихся стран.

Аналитик объяснил это тем, что игроки смирились с победой демократа Джо Байдена на выборах президента США. Также они поняли, что американский сенат остается за республиканцами, поэтому демократам будет не так просто отменить налоговые стимулы, введенные Дональдом Трампом

Евстифеев подчеркнул, что это поддерживает интерес игроков к рисковым активам, в том числе и рублю.

Однако на российскую валюту продолжает давить пандемия. В Евросоюзе , одном из главных торговых партнеров России, ситуация с коронавирусом особенно тяжелая. Евстифеев предупредил, что нефть скоро отреагирует на введение карантинов в Европе падением цен.

Дальнейшего укрепления рубля, по мнению аналитика, ждать не стоит.

Эксперт Совкомбанка Михаил Васильев добавил, что нефть в ближайшие дни будет стоить 39-42 долларов за бочку.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 9 ноября евро упал ниже отметки 90 рублей впервые с 26 октября (минус 2,065 рубля). Доллар потерял 1,61 рубля и стоил 75,8 рубля впервые с 22 сентября.