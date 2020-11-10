Китай готовится к обрушению рубля 

Китайские власти на время отказались от поставок российских товаров в связи с девальвацией рубля, сообщает издание «Promdevelop». В Пекине намерены подождать официальных итогов американских выборов президента, которые могут грозить российской валюте деноминацией.

Журналисты подчеркивают, что в 2020 году российско-китайское сотрудничество уже было омрачено снижением объемов поставляемых товаров в Поднебесную. Так, на 50% были сокращены поставки природного газа. Теперь речь идет о временном прекращении поставок угля и рыбы.

Причиной столь резких решений китайские власти назвали неопределенность в связи с американскими выборами президента. В Пекине практически уверены, что в случае победы демократа Джо Байдена в отношении России будут введены очередные санкции, которые негативно скажутся на положении российской национальной валюты.

«В итоге рубль еще больше ослабнет, а правительству РФ придется прибегнуть к процедуре деноминации», — говорится в статье.

Автор материала констатирует, что Пекин не желает себе дополнительных проблем в отношениях с Вашингтоном, поэтому на время решил отстраниться от Москвы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Александр Латкин рассказал, как победа каждого из кандидатов в президенты США повлияет на курс рубля. В случае победы демократа Джо Байдена курс доллара «полетит», уверяет эксперт. К такому выводу его привели резкие заявления политика в адрес России. Не исключено, что первым делом на посту президента Байден приступит к ужесточению антироссийских санкций.