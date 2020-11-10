Китай готовится к обрушению рубля 

Китайские власти на время отказались от поставок российских товаров в связи с девальвацией рубля, сообщает издание «Promdevelop». В Пекине намерены подождать официальных итогов американских выборов президента, которые могут грозить российской валюте деноминацией.
Журналисты подчеркивают, что в 2020 году российско-китайское сотрудничество уже было омрачено снижением объемов поставляемых товаров в Поднебесную. Так, на 50% были сокращены поставки природного газа. Теперь речь идет о временном прекращении поставок угля и рыбы.
Причиной столь резких решений китайские власти назвали неопределенность в связи с американскими выборами президента. В Пекине практически уверены, что в случае победы демократа Джо Байдена в отношении России будут введены очередные санкции, которые негативно скажутся на положении российской национальной валюты.
«В итоге рубль еще больше ослабнет, а правительству РФ придется прибегнуть к процедуре деноминации», — говорится в статье.
Автор материала констатирует, что Пекин не желает себе дополнительных проблем в отношениях с Вашингтоном, поэтому на время решил отстраниться от Москвы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Александр Латкин рассказал, как победа каждого из кандидатов в президенты США повлияет на курс рубля. В случае победы демократа Джо Байдена курс доллара «полетит», уверяет эксперт. К такому выводу его привели резкие заявления политика в адрес России. Не исключено, что первым делом на посту президента Байден приступит к ужесточению антироссийских санкций.
Это, в свою очередь, приведет к соответсивующей негативной для Москвы реакции на фондовых рынках и валютной бирже, отметил Латкин. Если президентом выберут действующего главу государства Дональда Трампа, то можно надеяться на стабильное колебание рубля, добавил эксперт. Республиканец на посту президента сможет обеспечить дальнейшее развитие мировой экономики и, как следствие, национальных экономик, обеспечивающих стабильность национальных валют.