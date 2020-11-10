Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.41
$
76.67
90.30
90.49
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
42.76
–0.28 Золото
1877.26
–0.18 РТС
1236.30
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.11
1.1808
–0.0002
26.10
1.1810
06.11
29.10
15.10

«Сильнейший удар»: Путин оценил ущерб экономике от коронавируса 

Вечерняя Москва 3 часа назад
«Сильнейший удар»: Путин оценил ущерб от COVID-19
Фото: ТАСС
Экономика в государствах — членах Шанхайской организации сотрудничества снизится в среднем на 3,2 процента из-за пандемии коронавируса. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во вторник, 10 ноября, на саммите лидеров стран ШОС.
По словам российского лидера, COVID-19 нанес глобальной экономической системе «сильнейший удар», что привело к рецессии по всему миру.

— По расчетам, среднее падение экономик государств-членов ШОС в 2020 году составит 3,2 процента, — цитирует РИА Новости главу государства.

Он добавил, что названные им показатели меньше, чем в мире.
По данным на 10 ноября, в РФ выявили 20 977 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 1 817 109 случаев ковида. При этом 1 350 741 пациент переболел и вылечился, 31 161 — умер.
Ранее стало известно, что в РФ появилась платформа для быстрой диагностики коронавируса.
Видео дня. Банки могут начать открывать счета клиентам по видеосвязи
Вечерняя Москва: последние новости
Международные резервы России снизились из-за падения цены на золото Международные резервы России снизились из-за падения цены на золото Эксперт сообщил, как в домашних условиях обеззаразить купюры Эксперт сообщил, как в домашних условиях обеззаразить купюры Россиянам рассказали, кому придется платить за ОСАГО больше Россиянам рассказали, кому придется платить за ОСАГО больше
Экономика , Владимир Путин , ШОС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть