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Когда это все закончится: ждать ли доллар по 250 

Мария Иванова 1 час назад
Финансовый аналитик Степан Демура заявил в интервью «Фонтанке», что в будущем курс доллара может достичь 250 рублей. Эксперты, опрошенные РИА ФАН, считают, что доллар вряд ли поднимется выше ста рублей, но негативные прогнозы Демуры уже сбывались.
Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура предсказал рост американской валюты в два раза и оказался прав. Аналитик уверен, что доллар продолжит расти.

«Первая [цель — прим.ред.] — 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос — когда», — сказал аналитик.

По его мнению, отметки в 97 рублей доллар может достичь уже в 2021 году. Демура считает, что в последние два месяца 2020-го ситуация может развиваться по-разному: если доллар упадет ниже 76, то ноябрь и декабрь будут спокойными, если нет — курс американской валюты подскочит к 90 рублям.
Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев считает худшим сценарием для российской валюты сто рублей за доллар. По его мнению, этот сценарий реализуется, если с Ирана снимут санкции, цены на нефть упадут, а США введут санкции в отношении российских облигаций федерального займа.

«Демура всегда прогнозирует катастрофу: сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время», — заявил Разуваев.

Экономист Василий Колташов согласился, что вероятность «страшного курса» в 250 рублей «стремится к нулю». Он считает, что курсу рубля помогают события в США, Евросоюзе и Великобритании, чьи системы «беременны девальвацией».
Комментарии 1
Экономика , Видео , Степан Демура , Александр Разуваев , Василий Колташов , ЕС , Фонтанка.Ру , РИА ФАН
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