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Подсчитаны потери Белоруссии от пандемии и проблем с нефтью 

Lenta.ru 1 час назад
Подсчитаны потери Белоруссии от пандемии
Фото: Reuters
Белоруссия недополучит по итогам года до 1,2 миллиарда долларов из-за пандемии коронавируса. Такие подсчеты привел министр финансов страны Юрий Селиверстов, пишет БЕЛТА.
На доходы также повлияли перебои с поставками нефти, отметил глава ведомства. Он добавил, что в первом квартале нынешнего года были проблемы с поставками сырья, поэтому страна потеряла часть доходов от продажи нефтепродуктов.
Белорусские НПЗ в начале года почти не получали российскую нефть из-за несогласия Минска с ценами. В начале августа глава страны Александр Лукашенко назвал их несправедливыми. В настоящее время Белоруссия закупает российскую нефть по более низким внутренним ценам.
В ноябре стало известно, что Белоруссия хочет купить нефтяное месторождение на территории России. Об этом заявил Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
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