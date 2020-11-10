План Байдена ударит по российской экономике 

Многие российские эксперты ломают головы над одним из главных вопросов внешней политики: «чем обернётся для России президентство Байдена?» По его заявлениям можно сделать вывод, что он настроен к нашему государству гораздо жёстче, чем Трамп.

Основной удар американский политик намерен нанести по нефтяному рынку. Если США снимут ограничения с Ирана, то на международный рынок попадёт более 2,2 миллиона бареллей в сутки дешёвой нефти. Также Байден намерен инвестировать в «зелёную экономику» порядка 2 триллионов долларов. Это позволит создать новые электростанции для зарядки электромоторов автомобилей, сократить потребление топлива, перестроить производство концернов на выпуск электромобилей. Недавно губернатор Калифорнии заявил, что через 15 лет в штате будет запрещена продажа автомобилей, работающих на углеводородном топливе. В этом штате проживают 40 миллионов человек или 12% населения всей Америки.