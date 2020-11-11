Курс доллара: что будет с рублем в ноябре

Эксперт «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что курс доллара в ноябре упадет до отметки в 75 рублей. Об этом сообщает РИА ФАН.

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По словам аналитика, российская валюта укрепляется благодаря неразберихе в США: выборы выиграл Джо Байден , но Дональд Трамп не собирается легко отказываться от президентства и обещает судиться.

Мильчакова обратила внимание, что после выборов долларовый индекс DXY снизился на 1,3 процента. На максимумы сентября этот показатель не может вернуться уже полтора месяца.

Кроме того, Федеральная резервная система США уверенно обещает продолжить политику количественного смягчения. Это гарантия дальнейшего ослабления доллара.

По словам Мильчаковой, обвал рубля был связан с падением нефтяных цен на 7,5 процента за октябрь, а также с риском введения новых коронавирусных ограничений для бизнеса.

По ее мнению, доллар по 75 - вполне реален, но если новый президент Байден будет жестко высказываться о России, американская валюта окажется у отметок в 79-80 рублей.

Аналитик AMarkets Артем Деев считает, что российская валюта способна укрепиться до 74-75 рублей за доллар, так как основной фактор нестабильности - предвыборная гонка в США - исчез.

Деев обратил внимание, что нефть смогла подняться выше 40 долларов за бочку, несмотря на рост добычи в Ливии и пандемию. По его мнению, к концу года доллар не будет дороже 80 рублей, евро - 93-94 рублей.