Назван переломный момент для российской экономики 

Переломный момент наступит для российской экономики в феврале-марте следующего года. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов , пишет «Интерфакс»

Он также отметил, что коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад, многие отрасли сильно пострадали. Среди них вице-премьер назвал транспортный сектор. Белоусов надеется, что экономику ждет смена вектора с негативного на позитивный уже в начале 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался менее оптимистично, он спрогнозировал «тяжелую» ситуацию в начале 2021 года. Собянин считает, что фактор коронавируса перестанет влиять на экономику Москвы только весной.