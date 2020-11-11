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Назван переломный момент для российской экономики 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Переломный момент наступит для российской экономики в феврале-марте следующего года. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов, пишет «Интерфакс».
Он также отметил, что коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад, многие отрасли сильно пострадали. Среди них вице-премьер назвал транспортный сектор. Белоусов надеется, что экономику ждет смена вектора с негативного на позитивный уже в начале 2021 года.
«Сильнейший удар»: Путин оценил ущерб экономике от коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался менее оптимистично, он спрогнозировал «тяжелую» ситуацию в начале 2021 года. Собянин считает, что фактор коронавируса перестанет влиять на экономику Москвы только весной.
Расходы федерального бюджета на борьбу с пандемией в 2021 году составят два триллиона рублей. Ранее президент России Владимир Путин назвал цену спасения отечественной экономики от последствий пандемии коронавируса. По его словам, на борьбу направлены 4,5 процента ВВП. Как заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, по итогам 2020 года федеральный бюджет может недосчитаться двух триллионов рублей.
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Экономика