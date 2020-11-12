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Мишустин рассказал о новых задачах правительства 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Мишустин рассказал о новых задачах правительства
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых задачах правительства, передает РИА «Новости».

«Сейчас перед правительством стоят новые задачи, президентом были определены цели развития на ближайшие 10 лет, уже идет реализация общенационального плана действий в сложных условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — заявил он в ходе заседания кабмина.

Премьер отметил, что в настоящее время все действия нужно направить на повышение эффективности исполнительной власти. По его словам, вся система государственного управления должна работать как единый, слаженный механизм.
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Экономика , Михаил Мишустин , РИА Новости
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