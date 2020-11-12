«Люди не простят». Миронов выступил с требованием

«Вместе с повышением зарплат, стипендий, нужно обязательно индексировать пенсии. Нужно в принципе вернуть прежний пенсионный порог. Вообще не нужно было повышать пенсионный возраст. Не было ни экономических, ни социальных, а уж тем более политических оснований для этого. Люди этого не простят никогда, потому что их обманули. Человек должен завтра пойти на пенсию, а ему сказали еще пять лет пахать. Хорошо, если пахать, потому что сейчас его возьмут и первого уволят, и он останется без средств к существованию», — заявил он.