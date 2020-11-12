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Самый дорогой бриллиант России продали за два миллиарда рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
В России продали самый дорогой бриллиант
Фото: Reuters
Самый дорогой драгоценный камень России продали на аукционе Sothbey’s в Женеве. Об этом сообщает Bloomberg.
Розовый бриллиант овальной формы и весом 14,83 карата, который получил название «Призрак розы» в честь одноименного балета Михаила Фокина, приобрел анонимный покупатель за 26,6 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей). В торгах он участвовал по телефону.
Бриллиант «Призрак Розы» проходил огранку в течение года. Он создан из алмаза, который компания «Алроса» добыла в 2017 году в месторождении Эбелях рядом с одноименным селом в Якутии. До обработки алмаз назывался «Нижинский» в честь русского танцовщика Вацлава Нижинского. Он стал самым крупным розовым камнем в истории российской алмазодобычи, его вес составил 27,85 карата.
О планах продать драгоценный камень стало известно в августе 2019 года. Тогда председатель правления Fancy Color Research Foundation Эдем Рачминов заявил, что стоимость обработанного алмаза может достигать 65 миллионов долларов. В октябре эксперты оценили его в 23-38 миллиона долларов.
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Комментарии
Экономика , Вацлав Нижинский , Михаил Фокин , Алроса
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