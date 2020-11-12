В России продали самый дорогой бриллиант

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Самый дорогой драгоценный камень России продали на аукционе Sothbey’s в Женеве. Об этом сообщает Bloomberg.

Розовый бриллиант овальной формы и весом 14,83 карата, который получил название «Призрак розы» в честь одноименного балета Михаила Фокина , приобрел анонимный покупатель за 26,6 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей). В торгах он участвовал по телефону.

Бриллиант «Призрак Розы» проходил огранку в течение года. Он создан из алмаза, который компания «Алроса» добыла в 2017 году в месторождении Эбелях рядом с одноименным селом в Якутии. До обработки алмаз назывался «Нижинский» в честь русского танцовщика Вацлава Нижинского . Он стал самым крупным розовым камнем в истории российской алмазодобычи, его вес составил 27,85 карата.