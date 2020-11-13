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Отказавшаяся от карантина Швеция столкнулась с проблемой 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Швеция столкнулась с проблемой из-за карантина
Фото: РИА Новости
Швеция, европейская страна, отказавшаяся от введения жесткого карантина в весеннюю волну пандемии коронавируса, столкнулась с глобальными проблемами в ходе восстановления своей экономики от кризиса.
Как пишет агентство Bloomberg, экономика королевства восстанавливается более медленными темпами, чем власти страны ожидали.
В заявлении главы центрального банка Швеции Стефана Ингвеса отмечается, что экономика страны пострадала от коронавируса сильнее, чем это отражено в официальных отчетах.
Сейчас очень сложно говорить о том, сколько времени уйдет на восстановление экономики.
По мнению главного экономиста крупного банка Швеции Skandinaviska Enskilda Banken Роберта Бергквиста, регулятор должен пойти на дополнительные стимулы экономики. В качестве примера он привел возможность обращения ЦБ Швеции к расширению программы количественного смягчения на 20% — до объема в $70 миллиардов.
В сентябре Центральный банк Швеции прогнозировал, что ВВП страны по итогам текущего 2020 года сократится на 3,6%.
В предыдущем отчете ЦБ прогнозировалось более сильное падение — на 4,5% за год.
Что касается ожиданий от следующего 2021 года, то регулятор прогнозирует восстановление экономики на уровне предыдущего прогноза — 3,7% против 3,6% первоначального прогноза.
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Комментарии
Экономика , СЭБ Банк , Bloomberg
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