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Большую часть российских евробондов купили иностранцы

Прайм
55 минут назад
Иностранные инвесторы купили большую часть новых еврооблигаций РФ, номинированных в евро, российские инвесторы приобрели порядка 40% в каждом из траншей, сообщил журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.
Российские евробонды достались иностранцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Минфин России в четверг разместил еврооблигации на 2 миллиарда евро двумя траншами: семилетний на 750 миллионов евро с доходностью 1,125% годовых и 12-летний на 1,25 миллиарда евро с доходностью 1,85% годовых.
"Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку, кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока. Участие российских инвесторов составило порядка 40% в каждом из траншей", — сказал Шулаков.
По его словам, общий спрос инвесторов превысил 2,7 миллиарда евро, в сделке приняло участие порядка 120 инвесторов.
"Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным. Ранее Россия дважды размещала еврооблигации в евро в 2013 и в 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали 1 миллиард евро", — отметил он.
Помимо Газпромбанка, над сделкой в качестве организаторов работали также "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".
Экономика,Сбербанк КИБ,ВТБ Капитал,Газпромбанк,Минфин,
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