Российские евробонды достались иностранцам

"Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку, кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока. Участие российских инвесторов составило порядка 40% в каждом из траншей", — сказал Шулаков.
"Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным. Ранее Россия дважды размещала еврооблигации в евро в 2013 и в 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали 1 миллиард евро", — отметил он.