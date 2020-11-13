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Власти Китая объявили войну главному богачу страны 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Китай объявил войну главному богачу страны
Фото: Christophe Morin / Globallookpress.com
Китайские власти в лице председателя КНР Си Цзиньпина объявили войну главному богачу страны — основателю Alibaba Джеку Ма. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, Си Цзиньпин из-за высказываний Джека Ма лично дал распоряжение приостановить размещение акций финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba), которая выходила на китайский фондовый рынок.
Собеседники издания утверждают, что недовольство в Пекине вызвало выступление миллиардера в Шанхае 24 октября, когда он цитировал председателя КНР и раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий. Си Цзиньпин воспринял такие высказывания как попытку Ма упрочить личную репутацию и поставить под сомнение действия контролирующих органов Китая.
По словам одного из источников, Си Цзиньпину безразлично, входит ли тот или иной человек в список богатейших людей мира. Он прежде всего обращает внимание на то, что человек делает, когда разбогател, и сверяет ли он свои интересы с государственными.
Выход Ant Group на биржу мог бы стать крупнейшим IPO в истории и побить рекорд Saudi Aramco в 29,4 миллиарда долларов, установленный в конце 2019 года. Однако 3 ноября Шанхайская фондовая биржа приостановила размещение акций компании. На следующий день стало известно, что комитет по контролю над ценными бумагами Китая одобрил приостановку листинга из-за «изменения условий финансово-технического надзора». В регулирующем органе заявили, что поспешное размещение вступает в противоречие с принципам ведения бизнеса, опирающимися на правовые нормы системы госрегулирования.
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Экономика , Джек Ма , Си Цзиньпин , Alibaba , Wall Street Journal
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