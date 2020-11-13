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Саудовская Аравия потеряет более $27 миллиардов из-за обвала цен на нефть 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Саудовская Аравия потеряет миллиарды долларов
Фото: © AP Photo / Amr Nabil
Саудовская Аравия не досчитается в бюджете 2020 года более 100 миллиардов риалов (свыше 27 миллиардов долларов) из-за обвала цен на нефть в этом году, сообщил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман, чьи слова приводит Саудовское агентство новостей SPA.

"Согласно представленному в прошлом году прогнозу бюджета на 2020 год, доходы государства ожидались в размере 833 миллиардов риалов (более 222 миллиардов долларов), из которых 513 миллиардов (около 136,7 миллиарда долларов) приходились на нефтяные доходы. После обвала цен на нефть в этом году доходы от нефти фактически снизились примерно до 410 миллиардов риалов (более 109 миллиардов долларов)", — отметил он.

По словам наследного принца, этих доходов недостаточно для покрытия даже статьи о выплате заработной платы госслужащим, которая составляет 504 миллиарда риалов (свыше 134 миллиардов долларов) в бюджете этого года, поэтому стране пришлось увеличивать доходы, не связанные с нефтедобычей, примерно до 360 миллиардов риалов (порядка 96 миллиардов долларов).

"Нам удалось сохранить размер заработной платы граждан и большую часть надбавок и бонусов, продолжить выплачивать капитальные расходы в размере 137 миллиардов риалов (больше 36 миллиардов долларов), а также покрыть высокие расходы на здравоохранение в связи с пандемией в размере 188 миллиардов риалов (примерно 50 миллиардов долларов)", — добавил бен Сальман.

В связи с этим он указал на важность диверсификации доходов государства и вложения инвестиций государственного инвестиционного фонда в поддержку новых для страны секторов экономики, как туризм, спорт, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, космос и горнодобывающая промышленность.
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Экономика , Рынки
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