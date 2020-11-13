Китай заключит крупнейшее соглашение в мире

Китай и еще 14 азиатских стран заключат самое крупное соглашение о свободной торговле в мире. Стороны подпишут документ на саммите АСЕАН, который пройдет 12-15 ноября, пишет Bloomberg

В соглашении примут участие государства от Японии до Австралии и Новой Зеландии с совокупным населением в 2,2 миллиарда человек. Договор направлен на снижение торговых пошлин, укрепление цепочек поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, а также систематизацию новых правил электронной торговли.

Появление такого соглашения между азиатскими странами может поставить в невыгодное положение некоторые американские компании и другие транснациональные корпорации, которые находятся за пределами зоны свободной торговли. Это будет особенно ощутимо из-за подписания в 2017 году президентом Дональдом Трампом меморандума о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), в рамках которого планировалось создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, после отказа от ТТП Соединенные Штаты лишились возможности более эффективно уравновешивать растущее влияние Китая на своих соседей по региону.