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Отказавшаяся от карантина Швеция столкнулась с проблемой 

Lenta.ru 49 минут назад
Швеция ощутила последствия отказа от карантина
Фото: Reuters
Швеция, отказавшаяся от введения карантина во время первой волны коронавируса, столкнулась с проблемой. Экономика страны восстанавливается более медленными темпами, чем ожидалось. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы центрального банка королевства Стефана Ингвеса (Stefan Ingves).
По словам главы регулятора, выяснилось, что экономика страны пострадала от коронавируса сильнее, чем это отражено в официальных отчетах. В настоящее время крайне сложно сказать, сколько времени уйдет на ее восстановление.
Главный экономист одного из крупнейших банков Швеции Skandinaviska Enskilda Banken Роберт Бергквист (Robert Bergqvist) допустил, что регулятор пойдет на дополнительные стимулы. В частности, по его мнению, ЦБ может обратиться к расширению программы количественного смягчения на 20 процентов, до 70 миллиардов долларов.
Согласно сентябрьскому прогнозу Центрального банка Швеции, ВВП королевства по итогам 2020 года упадет на 3,6 процента. В предыдущем отчете регулятор предсказывал более значительное падение — на 4,5 процента. При этом ожидаемые темпы восстановления экономики в 2021 году практически не изменились — если в предыдущем прогнозе регулятор предсказывал рост ВВП в 3,6 процента, то теперь предполагает, что он будет на уровне 3,7 процента.
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Экономика , СЭБ Банк , Центральный банк России , Bloomberg
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