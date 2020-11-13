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Банк России отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка» 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Банк России с 13 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Международного коммерческого банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "Международный коммерческий банк" нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц. Кроме того, ЦБ аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 27 ноября и могут составить 340,6 миллиона рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся агентством не позднее 27 ноября 2020 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения", — говорится в сообщении. По данным отчетности банка на 1 октября 2020 года, размер страховой ответственности агентства перед 1,2 тысячи вкладчиков предварительно оценивается в размере 340,6 миллиона рублей.

Регулятор также отмечает, что более 70% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности.
Кроме того, "Международный коммерческий банк" завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. ЦБ неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. "Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков", — указывает регулятор.
ЦБ также аннулировал лицензию "Международного коммерческого банка" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
"Международный коммерческий банк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября 2020 года занимал 299-е место в банковской системе РФ.
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Экономика , Видео , Международный коммерческий банк , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России
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