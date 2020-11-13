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Россия запретила поставки мяса птицы из Японии 

Газета.Ru 2 часа назад
РФ запретила поставки мяса птицы из Японии
Фото: Газета.Ru
Россия запретила поставки мяса птицы из Японии в связи с регистрацией в стране высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Россельхознадзора.
Отмечается, что к импорту запрещены живая птица и инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы, кроме той, которая обработана обеспечивающими разрушение вируса способами.
Также запрет распространяется на корма и кормовые добавки для птиц, бывшие в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы. Нельзя также осуществлять транзит птицы по территории России. Запрет действует с 11 ноября 2020 года.
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