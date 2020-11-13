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В ФАС объяснили рост цен на сахар 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В ФАС объяснили рост цен на сахар
Фото: ТАСС
Рост цен на сахар — это отскок после длительного периода падения, заявил в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев.

"Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен", — пояснил он.

По данным Росстата, на 9 ноября килограмм сахара стоил 50,6 рубля — это в 1,6 раза больше, чем на 9 января (31,21 рубля). Цены активно росли весной: в марте сразу на 13,5 процента по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 7,1 процента. Рост продолжился и осенью: за сентябрь сахар подорожал на 7,8 процента, за октябрь — на 18,3.
При этом в последние годы производство сахара в России превышает потребление. Так, в 2019-2020 сельскохозяйственном году его произвели порядка 7,6 миллиона тонн, а потребили около шести миллионов. В результате сформировались существенные товарные запасы, что и повлияло на снижение цен — в конце прошлого и начале этого года оптовые цены на сахар опускались до многолетних минимумов — вдвое ниже, чем в конце 2018-го.
Перепроизводство повлияло и на сокращение посевных площадей. В этом году сахарной свеклой засеяли 927,8 тысячи гектаров — на 19 процентов меньше, чем годом ранее.
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Комментарии 3
Экономика , Андрей Тенишев , ФАС , РИА Новости
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