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Курс доллара: рубль ждут «скачки напряжения» 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: рубль ждут «скачки напряжения»
Фото: РИА Новости
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предупредил, что курс доллара в ближайшее время будет резко расти и столь же резко падать. По его мнению, к концу года доллар будет стоить 73-75 рублей, евро — 86-88 рублей, пишет «Российская газета».
Аналитик напомнил, что в начале лета доллар находился у отметки в 70 рублей, осенью вплотную подошел к 80 рублям, а в ноябре поднялся еще выше. Евро в июне стоил меньше 80 рублей, а в последнее время превышал 90 рублей.
Перед выборами США, состоявшимися 3 ноября, российская валюта заметно слабела, а после них смогли укрепиться до 77 рублей за доллар.
Бахтин отметил, что рубль укрепился, так как из политической ситуации в США ушла неопределенность и появились позитивные новости о вакцинах, обещающих победу над пандемией и рост экономик. Интерес инвесторов к риску вернулся, а нефтяные котировки выросли.
По мнению Бахтина, доллар упадет к рублю еще заметнее, если ситуация с коронавирусом улучшится, а нефть будет дороже 40 долларов за бочку.
Однако инвесторы знают, что ситуация с коронавирусом нестабильна, а массовая вакцинация начнется нескоро, поэтому на рынках могут происходить очередные курсовые «качели». Кроме того, угрозой для рубля может стать введение американцами новых санкций.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 12 ноября курс доллара упал на 22,25 копейки и составил 76,91 рубля. Евро подорожал на 3,75 копейки, до 90,8425 рубля. Январские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене до 44 долларов за баррель.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Александр Бахтин , "Российская газета"
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