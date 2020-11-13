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Минимальные цены в рознице на водку, коньяк и шампанское повышаются с 1 января 

ТАСС и ещё 28 1 час назад
В России подорожает алкоголь
Фото: ТАСС
Минфин РФ утвердил повышение минимальных розничных цен на водку, коньяк и игристые вина с 1 января 2021 года. Соответствующие приказы Минфина РФ опубликованы на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, минимальная цена в рознице на водку повысится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 230 руб. Минимальная цена на коньяк увеличится до 446 руб. за 0,5 литров с нынешних 433 руб., на игристое вино (шампанское) — до 169 со 164 руб. за бутылку объемом 0,75 литра.
Приказы вступают в силу с 1 января 2021 года и действуют до 31 декабря 2026 года включительно.
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