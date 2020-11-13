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«Нефтяная лошадь еще не сдохла»: Чубайс сделал предупреждение 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
«Нефтяная лошадь еще не сдохла»
Фото: ТАСС
Российская нефтяная «лошадь еще не сдохла», но властям нужно делать поворот, чтобы сохранить потенциал и стать независимыми от заработка на углеводородах. Об этом, по данным РИА Новости заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.
Выступая на международном корпоративном форуме «Горизонты» Чубайс подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс для России — «это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта».

«Для нас, для нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке — «если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть». Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что (…) у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками», — подчеркнул председатель правления «Роснано».

Он также отметил, что стране «придется делать поворот».
«Рамблер» писал, что ранее британские эксперты пришли к выводу, что в ближайшие тридцать лет спрос на нефть будет снижаться, опубликовав три возможных сценария развития событий. Первый предполагает ужесточение климатической политики и падение спроса на нефть на 55%. Второй предусматривает изменение отношения к использованию энергии и падение спроса на 80%. «Обычный» же предусматривает сохранение нынешних трендов, но также ведет к падению спроса на 10%.
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Комментарии 2
Экономика , Анатолий Чубайс , Роснано , РИА Новости
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