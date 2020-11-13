«Нефтяная лошадь еще не сдохла»

«Для нас, для нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке — «если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть». Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что (…) у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками», — подчеркнул председатель правления «Роснано».