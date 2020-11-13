Минфин выступил с инициативой по средствам ФНБ

"Законопроект предусматривает внесение… изменения, направленного на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными "защитными" активами, прежде всего золота, доля которого в международных резервах Банка России по состоянию на 1 ноября 2020 года составила около четверти всех вложений (23,8%)", — говорится в пояснительной записке к документу.