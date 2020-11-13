Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.61
$
77.65
91.70
91.70
Прогноз
16.11 – 23.11
$
76.00
91.20
Индексы и котировки Brent
42.90
–0.23 Золото
1889.21
–0.12 РТС
1238.45
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1830
+0.0157
29.10
1.1673
10.11
02.11
19.10

Минфин предложил разрешить вкладывать средства ФНБ в драгоценные металлы 

РИА Новости 2 часа назад
Минфин выступил с инициативой по средствам ФНБ
Фото: РИА Новости
Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут вкладываться в драгметаллы, прежде всего золото, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект предусматривает внесение… изменения, направленного на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными "защитными" активами, прежде всего золота, доля которого в международных резервах Банка России по состоянию на 1 ноября 2020 года составила около четверти всех вложений (23,8%)", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что это изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда и поддержано Минэкономразвития и Банком России.
Видео дня. В РФ досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки
Последние новости
Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео Небензя рассказал о встрече с Тихановской Небензя рассказал о встрече с Тихановской Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена
Комментарии
Экономика , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение