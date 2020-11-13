Европе предрекли потерю миллиардов из-за разрыва с РФ

Дело экс-акционеров ЮКОСа является хорошим маркером качества современных отношений России и Запада, считает проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелев

Запад ведет с Россией судебную войну

Минюсте РФ заявили, что Москва не согласна с позицией генпрокурора Нидерландов, рекомендовавшего отклонить просьбу российской стороны о приостановке решения Апелляционного суда Гааги по искам экс-акционеров ЮКОСа.

Причиной заявления стало получение Верховным судом Нидерландов консультативного заключения от генпрокурора страны. Официально его суть не объявлена, но оно может носить неприятный для России характер.

Мнение генпрокурора страны не предрешает вердикт Верховного суда Нидерландов, но открывает дорогу к исполнению решения Апелляционного суда Гааги о взыскании с России 50 млрд долларов в пользу экс-акционеров ЮКОСа.

После этого акционеры ЮКОСа начнут взыскивать с России присужденные средства: такое уже было в 2014 году, когда Апелляционный суд Гааги вынес первое решение. Затем в апреле 2016 года оно было отменено Окружным судом Гааги, но в феврале 2020 года данный орган подтвердил первое решение. Теперь все это оспаривается Россией в Верховном суде Нидерландов.

Длительные разбирательства сказались на стоимости дела: вместе с пенями оно оценивается в 57 млрд долларов.

Часто говорят о беспристрастности европейской юстиции, но события последних лет заставили в этом усомниться. Это не первое странное решение в Европе, последовавшее в пользу оппонентов России после 2014 года.

Несколько лет тянулся спор в Стокгольмском арбитраже между «Газпромом» «Нафтогазом» , который обошелся России в 4,6 млрд долларов. Решение было вынесено из-за желания шведских арбитров оказать помощь украинской экономике.

Шведы признали принцип «качай или плати» в части российских обязательств по транзиту, но отказались от него, когда рассматривали претензии «Газпрома» по недозакупкам газа украинской стороной. Там арбитры отменили контрактный принцип «качай или плати».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заметил, что Стокгольм списал на его компанию проблемы украинской экономики.

Вторым таким прецедентом являются разбирательства по «долгу Януковича», т. е. суверенному российскому кредиту Украине на 3 млрд долларов, предоставленной российской стороной Киеву в 2013 году. Украинские обязательства бесспорны: контракт был составлен по английскому праву, но Высокий суд Лондона в течение пяти лет целенаправленно тормозит процесс.

Если мы посмотрим на Нидерланды, то данная страна устроила скандальное судебное разбирательство по MH17.

Запад не откажется от антироссийской политики

«В решении вопросов такого масштаба чистой юстиции не бывает. Мы с уважением относимся к западному и европейскому праву и юстиции, тем менее политизированность подходов во всех ситуациях очевидна», — констатирует Шмелев.

Такие вопросы невозможно рассматривать с чисто правовой сферы: это не коммерческий спор, а элемент давления на Россию, который усилился после того, как в 2014 году произошел геополитический раскол Москвы и Запада.

«Идет борьба между сторонниками тех, кто считает, что Россия в этих ситуациях не виновна и не подсудна, с теми, кто считает, что нашу страну надо осудить по политическим причинам. Так оно было, так оно есть и так оно будет: то, что мы наблюдаем в Нидерландах — проявления борьбы между правовым и политизированными подходами к Москве», — резюмирует Шмелев.

Ставки в борьбе очень высокие: посмотрите на объем средств, упомянутых в деле ЮКОСа.

«Есть и история с MH17, где в принципе сложно обвинить Россию. Запуск по самолету был сделан не с территории РФ и не Российской армией, поэтому любые ссылки к Москве спорны и необоснованны», — заключает Шмелев.

Судебная борьба с Россией будет идти долго, и чем она закончится невозможно предсказать.

«Попытки наложить санкции на российскую собственность за рубежом встретят жесткое противодействие РФ. Это может привести к дальнейшему обострению международной обстановки. Мы видим нарастание конфронтации Москвы и Запада», — констатирует Шмелев.

Коллективный Запад не намерен ни в чем наступать и никаких уступок России делать не будет.

«На академических конференциях постоянно рассуждают, что России нужно нормализовать отношения с Западом, чтобы встать на путь устойчивого экономического развития из-за большого технологического отставания в ряде отраслей. Это правильно, но на Западе не пойдут на компромисс и потребуют капитуляции России по всем вопросам», — резюмирует Шмелев.

Это признание всех западных обвинений, сдача Крыма и Донбасса, а то и политический суд над нашей страной в Гааге. Противостояние продолжится, а на комплементарное решение в Нидерландах Москве сложно рассчитывать.

Однако признание Нидерландами и ЕС требования к РФ на 57 млрд долларов и практическое его исполнение вызовут катастрофу в наших отношениях. Это также должны учитывать как политические власти в Европе, так и нидерландские судьи.

«В Брюсселе и на Западе существуют силы, которые могут продавить такое решение. В ответ на его реализацию мы будем конфисковывать собственность западных компаний в России — об этом у нас уже говорили», — заключает Шмелев.