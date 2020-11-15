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Бренд «Россия» подешевел на $130 млрд 

Прайм и ещё 2 1 час назад
«Россия» рекордно обесценилась
Фото: РИА Новости
Британская консалтинговая компания Brand Finance обновила ежегодный рейтинг стоимости национальных брендов. Стоимость бренда "Россия" потеряла с начала года более $130 млрд, сообщает "Газета.Ru".
Причиной столь резкого снижения цены стала пандемия коронавируса, отметили аналитики компании. В результате национальный бренд нашей страны оценивается в $828 млрд Это почти в 30 раз меньше, чем у США ($23,7 трлн.).
По этому показателю Россия занимает 14-ю строчку, располагаясь между Нидерландами и Швейцарией.
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При оценке национальных брендов, аналитики учитывали показатели ВВП, политического климата, объем инвестиций в капитал и другие показатели. Оценивался также показатель "мягкой силы" государства, то есть ее культурной привлекательности для иностранцев. Россия оказалась по этому показателю на десятом месте.
Первую строчку в рейтинге традиционно заняли США, на втором месте оказался Китай, на третьем — Япония.
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Экономика , Газета.Ru
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