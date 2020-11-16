Назван предвестник краха США 

«После этих выборов в США мы узнали, что это никакая не единая страна», — заявил Баширов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его мнению, «миф равенства» в Штатах был создан с помощью «игр в народную демократию, свободные СМИ, суды и правила ведения политической борьбы».

«Рано или поздно эта конструкция должна была начать разрушаться. Приход несистемного Трампа и то, как он уходит, это грозное предзнаменование второй катастрофы разрушения государства — мирового гегемона при нашей жизни. Первым был СССР. Теперь очередь США», — предупредил эксперт.

Как сообщал «Рамблер», ранее норвежский социолог Юхан Галтунг, предсказавший распад СССР, сделал прогноз о крахе США: по его мнению, этот процесс начнется в 2020 году и завершится в 2025-м.

Исчезновение Советского Союза Галтунг предрек за десять лет до того, как это случилось, — в 1980 году. Для своего прогноза он воспользовался поиском противоречий и насчитал в СССР пять пунктов, неприемлемых для дальнейшего существования страны.

В случае с США Галтунг также нашел непримиримые противоречия: несоответствие между экономическим ростом и распределением благ, торговые войны с другими странами, вторжения США в другие страны и ответный терроризм, культурные разногласия Штатов и их союзников, а также конфликты Вашингтона со странами Азии.