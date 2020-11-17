Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.41
$
76.64
90.63
90.69
Прогноз
23.11 – 30.11
$
78.70
92.98
Индексы и котировки Brent
43.92
+0.46 Золото
1892.50
+0.09 РТС
1268.61
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.11
1.1866
+0.0228
02.11
1.1638
13.11
05.11
22.10

Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС
Фото: Reuters
Страны Евросоюза не смогли согласовать новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в который внесены расходы на восстановление пострадавшей от пандемии экономики, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер.
На заседании постоянных представителей стран ЕС Польша и Венгрия наложили вето на проект бюджета ЕС и создание фонда помощи национальным экономикам, пострадавшим от пандемии коронавируса, передает Deutsche Welle.
«Мы не можем согласиться с планом увязать бюджетные решения с критериями верховенства права в его сегодняшней форме», — сообщил в свою очередь представитель правительства в Будапеште. Он отметил, что такой план противоречит решениям июльского саммита ЕС.
В то же время на встрече представителей стран-членов ЕС был одобрен документ, который закладывает принцип распределения расходов в соответствии с критерием соблюдения странами принципов верховенства права.
По словам Фишера, это решение принималось по принципу квалифицированного большинства. Таким образом, Будапешт и Варшава не смогли предотвратить принятие данного распоряжения ЕС.
Ранее Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.
Видео дня. Россияне потратили более ₽19 млрд. на распродаже на AliExspress