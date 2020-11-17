Российскую экономику сделают экологичной 

Минэкономразвития разработало законопроект об адаптации российской экономики к изменениям климата, пишет газета «Ведомости» . В случае принятия и вступления в силу документ должен вывести соответствующую деятельность органов власти на новый уровень.

С января в России действует Национальный план адаптации к изменениям климата, однако до сих пор его реализация, в том числе в экономических аспектах, относилась к ведению специальной правительственной комиссии. Теперь она должна стать самостоятельным направлением деятельности органов власти, которые будут приводить отечественную экономику в соответствие с международными экологическими стандартами.

Авторы законопроекта отмечают, что в России ежегодно происходит около тысячи опасных природных явлений. 35-45 процентов из них наносят ущерб экономике и жизнедеятельности населения. Также в ведомстве обеспокоены темпами потепления климата, которые в России в 2,5 раза опережают среднемировые. Причем такая динамика характерна для всех частей страны, что еще больше повышает риск возникновения опасных климатических явлений.

По подсчетам Минэкономразвития, ежегодный экономический ущерб от неблагоприятных погодных явлений составляет 30-60 миллиардов рублей. Среди прочего изменение климата негативно сказывается на объектах инфраструктуры (дорогах, линиях электропередач), урожайность сельскохозяйственных культур и здоровье людей.

Опрошенные изданием представители бизнеса отмечают, что после принятия закона на федеральном уровне важно будет разработать планы адаптации для конкретных отраслей экономики. Экологическая повестка становится актуальной для все большего числа компаний, которые сталкиваются с последствиями изменения климата в своей деятельности.