Маркировка обойдется пивной индустрии в миллиарды

Коронавирус повлиял на все отрасли российской экономики, не стал исключением и рынок пива, ведь карантинные ограничения сократили потребление пива в барах и ресторанах. Изменился и образ жизни россиян: они стали более осторожными, они стремятся избегать людных мест и стараются максимально сэкономить, отмечает президент пивоваренной компании "Балтика" (входит в Carlsberg Group) Ларс Леманн. О работе компании во время пандемии, трендах на рынке пива, планах на будущее, а также о том, смогут ли люди вернуться к своим прежним привычкам, Леманн рассказал в интервью агентству "Прайм".

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— Ларс, вы возглавили "Балтику" в мае 2019 года, а с нового года ее покидаете. Как думаете, компания сейчас находится в лучшем состоянии, чем когда Вы ее принимали?

— Судя по актуальным показателям работы компании, да. В частности, мы усилили наши позиции после третьего квартала 2020 года. По итогам девяти месяцев 2020 года наш объем продаж увеличился на 8%, а рынок пива вырос на 4%. Мы активно инвестируем деньги в наше развитие в России: за девять месяцев года мы вложили более 2 миллиардов рублей в производство, логистику и прочие сферы.

Сейчас идет первый год реализации нашей бизнес-стратегии на 2020-2022 годы, и мы на пути к цели, несмотря на пандемию. А в результате всех запланированных изменений наша компания должна "перезапуститься".

— Если говорить о пандемии, как COVID-19 повлиял на "Балтику" весной и летом? И продолжает ли влиять на компанию сейчас?

— Нет сфер, которых не коснулся бы коронавирус. Он повлиял на всех: наших потребителей, партнеров, поставщиков, сотрудников компании. В конце марта мы начали перестраивать работу компании и перевели сотрудников, незанятых на производстве, на удаленный режим работы. То есть они работают из дома уже более семи месяцев. Вне офиса трудятся большинство наших коллег, занятых на производстве, в продажах и в логистике. Те же, кто работает в офисе и на заводах, обязаны носить маски в течение рабочего дня, использовать дезинфицирующие средства и соблюдать социальную дистанцию. Даже если они пошли на обед или просто выпить чаю в столовую на заводе, то обязаны сидеть за столами на определенном расстоянии друг от друга.

Если же говорить о потребителях нашей продукции — не секрет, что карантинные ограничения затронули многие виды бизнеса: отели, общепит, рестораны, пабы были закрыты на три-четыре месяца. Для сегмента HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.) выдалось тяжелое лето.

— Отразилась ли пандемия на поведении и предпочтениях россиян?

— Очевидно, что потребители стали более осторожными. Они стараются избегать людных мест и уже не ходят по магазинам так, как они это делали раньше. Помимо этого, люди начали обращать внимание на стоимость товаров. Это неудивительно: у некоторых упал доход, кто-то потерял работу. Судя по нашей статистике, эта тенденция — спрос на более дешевые товары — наблюдалась в третьем квартале. Это не значит, что россияне стали меньше покупать, просто они стараются максимально сэкономить, обращают внимание на цены.

С другой стороны, наши крупные и премиальные бренды чувствуют себя уверенно. Во времена неопределенности потребители выбирают проверенные сорта, которым они доверяют. Кроме того, хотя люди пытаются экономить, им в то же время интересны новинки.

— А есть ли более специфичные тренды — скажем, потребители начинают покупать более крупные бутылки, или покупают меньше разливного пива?..

— По поводу крупных упаковок — вы правы. В России, в отличие от Западной Европы и Северной Америки, люди не покупают мультипаки на 6 или 12 бутылок, они берут пиво в пластиковой таре. ПЭТ-упаковка — бюджетная, в ней легче унести больший объем. И мы видим, что потребители покупают меньше разных видов пива, но берут бОльшие упаковки. Что касается сегмента разливного пива, то в нем наблюдается спад с момента закрытия или ограничения часов работы баров и ресторанов. И, как я говорил, люди опасаются ходить в людные места.

— Как пандемия повлияла на продажи безалкогольного пива?

— Мода на безалкогольное пиво — это сильный тренд. Этот сегмент прирастает двузначными числами. Интересная деталь: во время пандемии нельзя было купить алкоголь через интернет, поскольку это запрещено законом, а вот приобрести безалкогольное пиво было можно. Поэтому продажи нашего безалкогольного пива увеличились. Хотя онлайн-продажи в этом сегменте до сих пор незначительны на фоне общего объема продаж, налицо мощное развитие торговых интернет-площадок.

— Как Вы думаете, все эти тренды остан