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Экономист назвал размер «реальной инфляции» в России 

Прайм 7 часов назад
Назван размер «реальной инфляции» в России
Фото: РИА Новости
Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин раскритиковал прогноз Центробанка, согласно которому инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,9-4,2%. Об этом сообщает REGNUM.
Такой прогноз свидетельствует о том, что "никто из его авторов в магазин не ходил ни разу за этот год", отметил Делягин.
"Величину инфляции по итогам 2020 года определить непросто в ситуации, когда почти обнулились расходы на отдых, резко выросли расходы на доставку, обнулились расходы на кафе, на развлечения. Структура расходов стала другой. А это требует методологических изменений, — поясняет эксперт. — Но я думаю, что по итогам года инфляция будет никак не меньше 7%. С учетом всех волн дефицита. С учетом скачка цен на лекарства".
Эксперт добавил, что официальная инфляция в России "получается делением реальной инфляции на два".
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Экономика , Михаил Делягин , Центральный банк России
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