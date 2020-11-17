Назван размер «реальной инфляции» в России

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин раскритиковал прогноз Центробанка , согласно которому инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,9-4,2%. Об этом сообщает REGNUM.

Такой прогноз свидетельствует о том, что "никто из его авторов в магазин не ходил ни разу за этот год", отметил Делягин.

"Величину инфляции по итогам 2020 года определить непросто в ситуации, когда почти обнулились расходы на отдых, резко выросли расходы на доставку, обнулились расходы на кафе, на развлечения. Структура расходов стала другой. А это требует методологических изменений, — поясняет эксперт. — Но я думаю, что по итогам года инфляция будет никак не меньше 7%. С учетом всех волн дефицита. С учетом скачка цен на лекарства".

Эксперт добавил, что официальная инфляция в России "получается делением реальной инфляции на два".