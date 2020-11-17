Российскую экономику сделают экологичной 

Если документ будет принят и вступит в силу, то в стране деятельность органов власти, которые регулируют эти вопросы, будет поднята на новый уровень.

В России с января текущего года действует Национальный план адаптации к изменениям климата. Но его реализация до сих пор находилась в ведении спецкомиссии правительства, в том числе в том, что касается экономических аспектов.

Сейчас же этот план должен лечь в основу самостоятельного направления деятельности органов власти. Они будут приводить экономику страны в соответствие с международными экологическими стандартами.

По мнению авторов предложения, в России каждый год происходит около тысячи опасных природных явлений. Из них 35-45% — наносят ущерб экономике и жизнедеятельности населения.

МЭР также обеспокоено темпами потепления климата: в России они в 2,5 раза опережают среднемировые, и такая динамика характерна для всех частей страны.

Как подсчитало ведомство, каждый год экономический ущерб от неблагоприятных погодных явлений в России составляет 30-60 миллиардов рублей.