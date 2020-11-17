В Волгоградской области прошел бизнес-форум 

«Сегодня в онлайн на сайте регионального этапа национальной премии "Бизнес-Успех" зарегистрировано 25 445 просмотров, причем, повторные входы с одного и того же компьютера не засчитывались. Такое количество участников — абсолютный рекорд за девять предыдущих лет проведения в регионе этого форума», — отметила собеседница агентства.