Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.01
$
76.10
90.20
90.30
Прогноз
23.11 – 30.11
$
77.03
90.70
Индексы и котировки Brent
44.49
+0.09 Золото
1883.79
+0.42 РТС
1258.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.11
1.1870
+0.0167
03.11
1.1703
15.11
06.11
23.10

В Волгоградской области прошел бизнес-форум 

Lenta.ru и ещё 2 23 часа назад
В Волгоградской области прошел бизнес-форум
Фото: bsaward.ru
В Волгоградской области прошел в онлайн-формате бизнес-форум, участие в котором приняли более 25 тысяч человек. Об этом рассказала ТАСС представитель регионального комитета экономической политики и развития региона.

«Сегодня в онлайн на сайте регионального этапа национальной премии "Бизнес-Успех" зарегистрировано 25 445 просмотров, причем, повторные входы с одного и того же компьютера не засчитывались. Такое количество участников — абсолютный рекорд за девять предыдущих лет проведения в регионе этого форума», — отметила собеседница агентства.

Уточняется, что обладатели премии «Бизнес-Успех» получили гаджеты, бизнес-литературу и годовой доступ к различным сервисам, помогающим в развитии собственного дела.
Региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех» прошел в области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.
Видео дня. Россияне резко сократили покупки в интернете
Последние новости
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений
Комментарии
Экономика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение