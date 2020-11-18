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Банкир объяснил, как не потерять сбережения 

Инвест-Форсайт 6 часов назад
Россияне могут выгодно вкладывать деньги в валютные вклады, это эффективный способ сбережения денег, считает заместитель управляющего по бизнесу Екатеринбургским филиалом «РГС Банка» Павел Седельников.
По его словам, процентные ставки по таким вкладам низкие. Однако этот инструмент сможет защитить накопления от девальвации на длительный период. Эксперт рассказал, что надо формировать мультивалютную корзину, разбивая ее на рубли и доллары. Предпочтение надо отдавать доллару, пишет Ura.ru со ссылкой на банкира. В случае если у инвестора есть больше опыта, он может присмотреться и к другим валютам. Хорошую доходность способны дать евро, швейцарский франк, китайский юань и японская йена.
Назван самый верный способ выхода из кризиса
Ранее «Инвест-Форсайт» сообщал, что, по мнению экономистов, курс доллара в ближайшее время будет «скакать». После выборов в США рубль стал укрепляться, так как инвесторов снова стали интересовать рискованные активы.
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Экономика , Видео , Личный счет , Росгосстрах Банк
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