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Курс доллара: доллар по 73 стал реален 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: доллар по 73 стал реален
Фото: ТАСС