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У российских министерств нашли аномальные расходы 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
У российских министерств нашли аномальные расходы
Фото: РИА Новости
Расходы ряда российских министерств и ведомств на IT-процессы в 2019 году выглядят аномально и должны послужить поводом для специальных исследований. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, говорится в аналитической записке.
Например, суммарный бюджет по этим статьям у Минпросвещения и Минобрнауки, образованных после разделения предыдущего Минобрнауки, достиг 1,6 миллиарда рублей, что в 11-12 раз выше, чем средние ежегодные траты прошлого ведомства. В Счетной палате не нашли ответа на вопрос, на что ушли эти суммы.
Росалкогольрегулирование в 2016-2018 годах тратило на IT порядка 150-200 миллионов рублей, но в 2019-м израсходовало почти 800 миллионов. Росрезерв нарастил расходы с 240 до 711 миллионов рублей.
Отличились в тратах и силовые ведомства. Росгвардия увеличила их в полтора раза — с 2,86 до 4,2 миллиарда рублей (в бюджет было заложено 4,5 миллиарда), а МВД — в три раза. «На что расходовало свои почти 10 миллиардов рублей силовое ведомство, кроме нашумевших миллиардных закупок ПК?» — недоумевают аудиторы.
Объяснение Счетная палата нашла только у бюджета Минэкономразвития, которое израсходовало 1,7 миллиарда рублей против обычных 400-800 миллионов. Такая сумма связана с созданием Единого правительственного комплекса в Москва-сити, куда переехали сразу несколько федеральных ведомств.
Ранее аудиторы выяснили, что финансирование госпрограмм, федеральных и ведомственных целевых программ из резервного фонда правительства в первом полугодии 2020 года достигло рекордных 1,35 триллиона рублей, однако нередко рост расходов не имел никакого смысла.
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Комментарии 2
Экономика , Росгвардия , Росрезерв , Счетная палата , Минэкономразвития , МВД , Минобрнауки
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