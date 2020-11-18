Японская экономика совершила прыжок 

Василий Головнин — о том, что, несмотря на это, восстановление хозяйственной жизни страны пока отстает от Китая и США Обстановка в центре Токио внешне почти вернулась к тому, что было до начала эпидемии: улицы заполнены спешащими людьми, двери в универмаги распахнуты, люди сидят за столиками кафе, установленными прямо на тротуарах по случаю теплой солнечной погоды. Отличие, пожалуй, только в том, что теперь в толпе пешеходов практически невозможно увидеть человека, чье лицо не закрыто защитной маской. А у входов в офисные небоскребы и магазины, у лифтов и кассовых аппаратов повсеместно стоят баллоны с разбавленным спиртом, убивающим коронавирус.

Итак, жизнь вроде бы налаживается, а только что опубликованная статистика принесла к тому же радостную сенсацию: в июле — сентябре валовой внутренний продукт (ВВП) Японии подскочил в годовых цифрах на 21,4%. Это самый крупный прыжок за последние 52 года и третий по размеру квартальный результат такого рода за всю историю страны, которая в прошлом столетии после разгрома во Второй мировой войне потрясала мир феноменальными темпами экономического роста.

В общем, японский ВВП увеличился бы за весь год на 21,4%, если бы ее промышленность, торговля и финансы демонстрировали столь мощные показатели все двенадцать месяцев, но этого, увы, не наблюдается. Самый крупный экономический рывок за последние полстолетия — это пока еще лишь относительно небольшой восстановительный рост после крайне болезненного падения на начальном этапе эпидемии COVID-19.

Китай — рекордсмен

С января по июнь японский ВВП сократился в целом на 8,7% по сравнению с показателем предыдущего полугодия. В рекордном третьем квартале он вырос всего на 5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что далеко не компенсирует падение. Достаточно сказать, что сейчас ВВП Японии — это лишь чуть больше половины от уровня в конце 2019 года.

Рекордсменом мира по восстановлению после ударов пандемии остается Китай — его экономика вернулась в плюсовые показатели еще в апреле — июне. Во втором — третьем кварталах она выросла почти на 15% по сравнению с предыдущим полугодием, что уже компенсировало потери, понесенные на первом этапе пандемии.

Более высокие, чем в Японии, темпы восстановления наблюдаются и в США, неплохие цифры демонстрирует и зона евро — уровень восстановления экономики там уже существенно выше, чем у наших островных соседей по Дальнему Востоку.

Эксперты отмечают, что улучшение американских и европейских показателей во многом достигнуто за счет заметного роста индивидуального потребления. Граждане США и стран ЕС , отмечают наблюдатели в Токио, все последние месяцы ходили в магазины и рестораны более смело, чем японцы, которые по-прежнему очень опасаются заражений, несмотря на все оживление на улицах в центре их столицы.

"Показатели в нашей стране постепенно возвращаются к прежнему уровню, — констатировал на пресс-конференции в Токио министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, возглавляющий штаб по борьбе с эпидемией. — Однако все идет слишком медленно. Потребители и бизнесмены по-прежнему настроены на оборону, а не на наступление, а в массовой общественной психологии преобладает осторожность".

Островок благополучия

Парадоксально при этом, что по сравнению с США и многими странами Евросоюза Япония выглядит островком благополучия — по состоянию на 17 ноября в стране умерли от заражения новым коронавирусом в общей сложности чуть больше 1,9 тыс. человек. В Японии с населением более 126 млн в блоках интенсивной терапии с подключением к установкам ИВЛ и другой аппаратуре в минувший вторник находились лишь 272 человека. Это ничтожные цифры по сравнению с масштабами заполнения больничных корпусов и человеческих потерь в других странах, где число умерших исчисляется десятками и сотнями тысяч.

Однако японцев это, мягко говоря, не успокаивает, поскольку их страна тоже вползает сейчас в третью волну заражений, хотя и на достаточно низком уровне. В Токио уже собираются вновь вводить повышенный уровень эпидемиологической опасности, хотя о штрафах и принудительном карантине, принуждении к ношению масок здесь речь по-прежнему не идет — население и так достаточно дисциплинированно.

Повышение уровня опасности будет означать сокращение времени работы ресторанов и баров, новые ограничения на массовые мероприятия. Это, бесспорно, нанесет новый удар по уровню массового потребления. Старший эксперт ведущего в Японии Института исследования деловой конъюнктуры при инвестиционном банке "Номура" Нобихидэ Киути считает, что в последнем квартале года темпы роста национальной экономики упадут до 2–3 процентных пунктов. "Обычный для декабря настрой на покупки и веселье по случаю Рождества будет заметно слабее обычного, люди станут менее охотно раскрывать свои кошельки", — вторит ему коллега из крупной компании по операциям с ценными бумагами "Дайва секьюритиз" Мари Ивасита.

Впрочем, есть и обнадеживающие моменты: экспорт страны продолжает уверенно расти — в первую очередь в Китай и США. На фоне экономического восстановления там вновь все более охотно покупают японские автомобили и промышленное оборудование.